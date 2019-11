Breitenbrunn/Erzgebirge

Diebe montieren im Erzgebirge fast 200 Solarmodule ab

16.11.2019, 12:21 Uhr | dpa

Diebe haben vom Dach einer Lagerhalle im Erzgebirge fast 200 Solarmodule gestohlen. Die Beute haben einen Wert von 31 000 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Täter hätten die Module in der Nacht zum Freitag in Breitenbrunn demontiert und abtransportiert. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die an der Halle verdächtige Beobachtungen gemacht haben.