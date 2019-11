Pistensaison auf der Zugspitze gestartet

16.11.2019, 12:45 Uhr | dpa

Als erstes Skigebiet Deutschlands ist die Zugspitze in die Saison gestartet. Seit Freitag können Skifahrer und Snowboarder an Deutschlands höchstem Berg (2962 Meter) ihre ersten Schwünge dieses Winters ziehen - teils auf Schnee vom Vorjahr. Die Bayerische Zugspitzbahn legte zum Ende der vergangenen Saison erneut Schneedepots mit Schnee der letzten Saison an; er sorgt nun für eine gute Unterlage. Frischer Neuschnee und strahlender Sonnenschein sorgten für perfekte Verhältnisse.

Die Wintersportler kommen auf der Zugspitze früher auf ihre Kosten als im Vorjahr, als die Saison erst Ende November beginnen konnte. Die Betreiber mussten den Start damals wegen des warmen Wetters verschieben.