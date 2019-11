Wiesbaden

Diebe stehlen rund 135 Getränkedosen aus Supermarkt

16.11.2019, 15:58 Uhr | dpa

Zwei Diebe haben in einem Supermarkt rund 135 Getränkedosen mitgehen lassen. Da die mitgebrachten Rucksäcke für die Beute nicht ausreichten, nahmen sie zusätzlich noch mehrere Einkaufskörbe mit. Ein Angestellter verfolgte die beiden 36 und 39 Jahre alten Männer und alarmierte die Polizei. Eine Streife nahm die beiden Verdächtigen kurz nach dem Diebstahl am Samstagmorgen in der Wiesbadener Innenstadt fest. Sie hatten neben der Beute auch ein Messer dabei.

Der 39-Jährige ist nach Angaben der Behörden polizeibekannt und soll am Sonntag vor den Haftrichter kommen. Die Diebe hatten sich in den Getränkemarkt geschlichen, bevor dieser öffnete - waren aber dabei von einem wartenden Kunden beobachtet worden. Um welche Art Getränke es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.