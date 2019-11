Bad Waldsee

Kuban besucht Treffen der Jungen Union in Oberschwaben

17.11.2019, 01:09 Uhr | dpa

Überschattet von innerparteilichen Machtkämpfen und anhaltender Personaldebatten in der CDU setzt die Junge Union Baden-Württemberg am heutigen Sonntag ihr Treffen im oberschwäbischen Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) fort. Nach Ex-Fraktionschef Friedrich Merz am Samstag wird auch am Sonntag ein namhafter Kritiker am Kurs von Partei und Regierung erwartet: Tilman Kuban, der Bundeschef der Jungen Union, wird um 11.30 Uhr auftreten.

Die Junge Union fordert einen Mitgliederentscheid in der Frage der Kanzlerkandidatur, was als Affront gegen Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer verstanden wurde. Nach wiederholter Kritik an ihrer Amtsführung hatte Kramp-Karrenbauer ihre internen Gegner zuletzt aufgefordert, auf dem Parteitag in Leipzig in einer Woche die offene Auseinandersetzung zu suchen.