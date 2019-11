Bernau am Chiemsee

Rauchende Bremsen: Nachtzug mit 200 Reisenden gestoppt

17.11.2019, 10:35 Uhr | dpa

Heiß gelaufene Bremsen haben am frühen Sonntagmorgen den Nachtzug von Venedig nach München gestoppt. "Rund 200 Reisende mussten den Zug verlassen und wurden in Bussen bis zum Bahnhof Rosenheim gebracht", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt wurde niemand. "Die Bahnstrecke München-Salzburg war zeitweise voll gesperrt", teilte der Sprecher mit.

Der Zugführer hatte gegen 5.30 Uhr Rauch an einem Waggon bemerkt und den Zug im Bahnhof Bernau am Chiemsee angehalten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Bremsen, die per Druckluft gesteuert werden, an einem Waggon des Zuges defekt. Nach der Abfahrt hatten sich die Bremsklötze nicht ganz gelöst und durch die Reibung Funkenflug und Rauch verursacht. Der Waggon wurde am Sonntagvormittag zur weiteren Untersuchung nach München gebracht.