Grevenbroich

Mann prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler und stirbt

17.11.2019, 14:15 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen am Samstag in Grevenbroich im Kreis Neuss gegen einen Brückenpfeiler geprallt und gestorben. Der 66-Jährige sei mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Pfeiler einer Brücke geprallt, über die die Autobahn 46 führt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte bargen den Mann aus seinem vollständig zerstörten Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar.