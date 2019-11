Koblenz

Ben Becker: "Ich war so verliebt in Ulrike Folkerts"

17.11.2019, 14:49 Uhr | dpa

Am Tatort treffen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stefan Tries (Ben Becker) wieder aufeinander. Foto: Benoît Linder/SWR /dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Schauspieler Ben Becker berichtet von einer besonderen Verbindung zu "Tatort"-Star Ulrike Folkerts. "Ich war vor 30 Jahren so verliebt in diese Frau. Aber leider beiße ich da auf Granit. Und vielleicht ist das ja auch gut so", sagte Becker der "Bild am Sonntag". Die dienstälteste deutsche TV-Polizistin ist seit 30 Jahren beim "Tatort" - seit 1989 ist sie in ihrer Rolle als Ermittlerin Lena Odenthal aus Ludwigshafen zu sehen. Folkerts lebt seit 1999 offen lesbisch.

Für den Jubiläumsfilm, der am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte, schließt der Südwestrundfunk (SWR) an den 28 Jahre alten Krimi "Tod im Häcksler" an. Darin trifft Odenthal einen Polizisten wieder, mit dem sie einst ein Tête-à-Tête hatte - gespielt von Ben Becker.

"Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, die gleiche Rolle wieder zu übernehmen. Das passiert einem Schauspieler ja sonst nie", sagte Becker der Zeitung. "Es war unheimlich spannend zu sehen, wie schnell die Figur direkt wieder da war. Dazu kommt, dass es unheimlich schön ist, zusammen mit Ulrike Folkerts zu spielen. Es war wie damals. Ganz toll."