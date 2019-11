Twistetal

Ministerin stellt Bericht zum Wilke-Fleischskandal vor

18.11.2019, 03:11 Uhr | dpa

Im Fleischskandal um die nordhessische Firma Wilke will Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) heute in Wiesbaden einen zusammenfassenden Bericht vorlegen. Anfang Oktober hatten Behörden den Fleischhersteller geschlossen. Zuvor waren wiederholt Listerien-Keime nachgewiesen worden, die bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein können. Drei Todes- und 37 Krankheitsfälle werden mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer. Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft Hessens Behörden vor, zu langsam reagiert zu haben. Die Ministerin will als Konsequenz aus den Vorfällen die Lebensmittelüberwachung verbessern.