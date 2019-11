Gütersloh

Studie: Viele Erstsemester im Saarland wählen duales Studium

18.11.2019, 12:21 Uhr | dpa

Im Saarland sind duale Studiengänge unter Erstsemestern einer Studie zufolge überdurchschnittlich beliebt. Einer am Montag vorgestellten Untersuchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh zufolge entschied sich hier im Jahr 2017 fast ein Drittel (30,1 Prozent) der Studienanfänger für einen solchen Studiengang mit Phasen in Betrieben und in Hochschulen. Das ist im Ländervergleich der höchste Wert. Auf Rang zwei liegt mit 14,3 Prozent Baden-Württemberg, Berlin auf Platz drei kommt auf einen Anteil von lediglich noch 7,2 Prozent.

Bundesweit sind laut CHE aktuell fast 105 000 Studierende in einem der rund 1100 dualen Studiengänge eingeschrieben, die Zahl hat sich laut CHE zwischen 2005 und 2017 verelffacht. Mit einem deutschlandweit durchschnittlichen Erstsemester-Anteil von aktuell 5,3 Prozent und einem Studierenden-Anteil von 3,7 Prozent sei das duale Studium noch keine Massenbewegung, sondern ein sehr exklusives Angebot, bilanzierte das CHE. Dass die Quote im Saarland so hoch ist, liegt den Autoren der Studie zufolge am großen Angebot. Hier sei jeder dritte Bachelorstudiengang ein duales Angebot.