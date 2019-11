Hermsdorf

Pößnecker Lehrer erhält Deutschen Lehrerpreis

18.11.2019, 12:38 Uhr | dpa

Ein Fachlehrer für Medientechnik am Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck hat den Deutschen Lehrerpreis bekommen. Martin Triebel erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus", wie der Deutsche Philologenverband und die Vodafone Stiftung am Montag mitteilten. Seine Schüler attestierten ihm demnach unter anderem fachliche Kompetenz, abwechslungsreichen Unterricht, Humor und individuelle Förderung.

In der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" wurden insgesamt 16 Preise vergeben. Die Auszeichnungen gingen nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Hamburg, das Saarland und Thüringen.