Hans Bauerfeind räumt Vorsitz seines Familienunternehmens

18.11.2019, 17:07 Uhr | dpa

Nach mehr als 45 Jahren an der Spitze des Bandagen-Herstellers Bauerfeind gibt Hans B. Bauerfeind den Vorstandsvorsitz ab. An seine Stelle trete am 1. Januar 2020 der Betriebswirt Rainer Berthan, teilte das Unternehmen am Montag in Zeulenroda-Triebes (Kreis Greiz) mit. Bauerfeind, der im kommenden Jahr 80 wird, lobte Berthan als "ausgewiesenen Topmanager", der den Weg der Internationalisierung und Digitalisierung des Unternehmens voranbringen werde. Das Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro war nach der Wiedervereinigung von Kempen am Niederrhein in seine ostthüringische Heimat zurückgekehrt.