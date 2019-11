Breisach am Rhein

Tod eines 24 Jahre alten Mannes: Verdächtiger tot gefunden

18.11.2019, 18:36 Uhr | dpa

Im Fall des gewaltsamen Todes eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg ist ein 39 Jahre alter Verdächtiger am Montag tot in seiner Zelle gefunden worden. Die Ermittler gehen von Suizid aus, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heiß. Der 39-Jährige hatte in der Justizvollzugsanstalt Offenburg in Untersuchungshaft gesessen.

Er stand gemeinsam mit einem 33 Jahre alten Mann in Verdacht, an der Tötung des 24-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Dessen Leiche war Mitte Juli in einem Gewerbegebiet in Freiburg gefunden worden. Den Ermittlungen zufolge wurde der aus dem Raum Freiburg stammende Mann erschossen. Der 33 Jahre alte Verdächtige sei wohlauf, sagte ein Polizeisprecher. Zu seiner Rolle bei dem mutmaßlichen Verbrechen gebe es noch offene Fragen.

Zum Motiv etwa könne die Polizei keine Angaben machen. Es werde weiter ermittelt, unter anderem in der Rauschgiftszene. Auch spiele mutmaßlich Geldwäsche eine Rolle in dem Fall.