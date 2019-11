Worms

17-Jähriger soll drei Brände gelegt haben: Untersuchungshaft

18.11.2019, 18:41 Uhr | dpa

Ein 17-Jähriger ist nach dem Brand in einer ehemaligen Lokhalle in Worms vor mehr als zehn Tagen als mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft. Er sei bereits am vergangenen Mittwoch festgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Der Jugendliche werde dringend verdächtigt, den Brand in der historischen Lokhalle am 8. November gelegt zu haben. An der Brandstiftung sollen zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 15 und 22 Jahren beteiligt gewesen sein.

Der 17-Jährige soll zudem die beiden vorangegangenen Brände in der historischen Lokhalle am Wormser Hauptbahnhof im Oktober gelegt haben. Der Sachschaden bei dem jüngsten Brand lag ersten Schätzungen zufolge bei rund 500 000 Euro. In der Halle waren zwei alte Loks, drei Waggons und drei Lkw untergebracht. Ein Eisenbahnverein hatte nach Angaben der Stadt das Gebäude gepachtet, um dort historische Schienenfahrzeuge zu restaurieren.