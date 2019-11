Niefern-Öschelbronn

Betrunkener wirft sich auf Auto und zertrümmert Scheibe

18.11.2019, 19:59 Uhr | dpa

Ein betrunkener und nur spärlich bekleideter Mann hat sich im Enzkreis auf die Motorhaube eines Autos geworfen und mit bloßen Händen die Windschutzscheibe zertrümmert. Als der Besitzer des Wagens diesen verteidigen wollte, ging der 23 Jahre alte Angreifer mit Fäusten auf ihn los, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Streife eilte zu Hilfe, woraufhin der Betrunkene in ein angrenzendes Feld floh. Die Polizei schnappte schließlich den Mann, der einen Alkoholwert von fast 1,5 Promille aufwies. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus und muss nach dem Vorfall vom Samstag in Niefern-Öschelbronn mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.