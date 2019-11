Ibbenbüren

Güterzug erfasst Kleinwagen: Autofahrerin schwer verletzt

18.11.2019, 20:19 Uhr | dpa

Bei der Kollision eines Güterzuges mit einem Auto ist in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) die Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Kleinwagen war nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montagabend an einem Bahnübergang auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Kurze Zeit später senkten sich die Schranken und der Zug nahte heran. Weitere Insassen des Kleinwagens hätten das Fahrzeug noch rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Die Bahnstrecke zwischen Rheine und Osnabrück wurde bis auf weiteres gesperrt. Warum das Auto auf den Gleisen stehen blieb, war noch unklar.