Hirschfeld

Vier Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

19.11.2019, 06:34 Uhr | dpa

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Hirschfeld (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Eine 42-Jährige war am Montagmittag mit ihrem Wagen aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Dort sei ihr Wagen dann mit dem einer 87-Jährigen kollidiert. Beide Frauen sowie die Mitfahrer der Seniorin (75 und 77) wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.