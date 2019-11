Lützen

Nächtlicher Unfall auf der A9 sorgt für kilometerlangen Stau

19.11.2019, 06:45 Uhr | dpa

Ein Unfall auf der Autobahn 9 hat in der Nacht zu Dienstag zu einem kilometerlangen Stau geführt. Wie die Sprecherin des Verkehrs- und Autobahndienstes sagte, waren kurz nach Mitternacht zwei Autos zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und dem Kreuz Rippachtal zusammengestoßen. Die Fahrbahn wurde daraufhin in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Erst am frühen Morgen konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Zum Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.