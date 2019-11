Dittersdorf

Lastwagen kippt auf A9 um: Sperrungen möglich

19.11.2019, 06:46 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 in Richtung München umgekippt. Der Laster fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen auf Höhe der Abfahrt Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis), als er aus bisher ungeklärter Ursache umstürzte, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen 5.00 Uhr war die Autobahn noch voll befahrbar, eine Sperrung könne aber noch notwendig werden. Der Lastwagen liege zwar auf dem Seitenstreifen, müsse aber aufgerichtet und geräumt werden. Was in dem Sattelzug transportiert wurde und wie hoch der Sachschaden war, blieb zunächst offen.