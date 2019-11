Schmölln

Seniorin von Lastwagen angefahren und verletzt

19.11.2019, 08:06 Uhr | dpa

Eine 82-Jährige ist in Schmölln (Altenburger Land) von einem Lastwagen angefahren und verletzt worden. Der 36 Jahre alte Fahrer sei am Montagnachmittag rückwärts in die Liefereinfahrt eines Supermarktes gefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Dabei übersah er die Seniorin, die gerade über den Parkplatz des Supermarktes lief. Die 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.