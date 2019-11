Viele Polizeiwachen nicht erreichbar: Notruf funktioniert

19.11.2019, 11:21 Uhr | dpa

Zahlreiche Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz sind am Dienstagvormittag telefonisch nicht erreichbar gewesen. Von der Störung waren Wachen im Raum Trier, Koblenz und Kaiserslautern betroffen. Der Notruf 110 funktioniere aber noch, teilten die Beamten in Trier mit. Mit einer Einschränkung: "Je nach Provider-Konstellation kann es jedoch sein, dass Sie auch den Notruf nicht erreichen." Das Polizeipräsidium Trier habe daher die alternative Servicenummer 0651 9779 7979 eingerichtet. Außerdem könnten Strafanzeigen auch online gestellt werden. Zunächst war noch nicht absehbar, wann die Telefonstörung behoben ist.