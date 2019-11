Medien: Ehemaliger Herthaner Marcelinho setzt Karriere fort

19.11.2019, 11:25 Uhr | dpa

Marcelinho gestikuliert während seines Abschiedsspiels am 25.03.2017 in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Berlin (dpa) – Der frühere Hertha-Profi Marcelinho hängt die Fußballschuhe auch mit 44 Jahren noch nicht an den Nagel. Der Brasilianer hat vom kommenden Jahr an einen Vertrag bei Desportivo Perilima unterschrieben, wie "BZ" und "Bild" (Dienstag) berichten.

Der Mittelfeldspieler hatte eigentlich nach der letzten Spielzeit in der Staatsmeisterschaft von Paraiba seine Karriere beendet. Neben dem Trainerschein wollte Marcelinho auch in die Politik gehen. Nun kehrt Marcelo dos Santos zu dem erst 1992 gegründeten Verein Perilima zurück, für den er schon 2018/2019 aktiv war. Dabei soll ihm auch ein Posten nach seiner aktiven Karriere angeboten worden sein, wie es auf Instagram heißt.

Marcelinho hatte von 2001 bis 2006 in 165 Spielen für Hertha 65 Tore erzielt. Nach einem einjährigen Gastspiel beim türkischen Erstligisten Trabzonspor feierte er für ein Jahr ein Comeback in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. 2008 kehrte der fünfmalige Nationalspieler in seine Heimat zurück; in Brasilien war er schon für zahlreiche Vereine aktiv.