Rostock

Ärztepfusch-Prozess geht ohne Angeklagten weiter

19.11.2019, 12:57 Uhr | dpa

Der Ärztepfusch-Prozess gegen einen Neurologen vor dem Landgericht Rostock geht ohne den Angeklagten weiter. Das Gericht lehnte am Dienstag den Antrag der Verteidigung ab, den Prozess abzusetzen. Hintergrund ist, dass der 56-jährige Mediziner, dem schwere und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, seit Kurzem in der Schweiz in Untersuchungshaft sitzt. Wie das Gericht berichtete, hat der Angeklagte einer freiwilligen Auslieferung durch die Schweizer Behörden nicht zugestimmt. Er sei damit eigenmächtig dem Prozess ferngeblieben. Deshalb könne die Verhandlung ohne ihn zu Ende geführt werden. Als nächster Termin wurde der 9. Dezember festgelegt.