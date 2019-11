Augsburg

Betrunkener Autofahrer nimmt Polizei die Vorfahrt

19.11.2019, 15:54 Uhr | dpa

Ausgerechnet einer Polizeistreife hat ein betrunkener Autofahrer in Augsburg die Vorfahrt genommen. Der 48-Jährige war laut Polizeiangaben vom Dienstag ohne anzuhalten abgebogen - der vorfahrtsberechtigte Streifenwagen musste daraufhin stark abbremsen. Zwar gab es keine Kollision, aber der Mann musste am Montag noch vor Ort zur Alkoholkontrolle in ein Röhrchen der Beamten pusten: Sein Atemalkoholwert lag bei 2,2 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, seinen Führerschein musste er abgeben.