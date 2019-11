Magdeburg

Neuer Vorsitzender der Polizeigewerkschaft im Land

19.11.2019, 18:21 Uhr | dpa

Olaf Sendel (50) ist der neue Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Sachsen-Anhalt. Er wurde auf dem Landeskongress der Gewerkschaft mit 91,8 Prozent der Stimmen zum Landesvorsitzenden gewählt, wie ein Sprecher am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Der Polizeioberrat Sendel leitet den Angaben nach die Autobahnpolizei in Weißenfels (Burgenlandkreis). Er tritt in dem Ehrenamt als Gewerkschafter die Nachfolge des langjährigen Landesvorsitzenden, Wolfgang Ladebeck, an.