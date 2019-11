Wiesbaden

Hessen unterzeichnet Vertrag zum "Gute-Kita-Gesetz"

20.11.2019, 01:07 Uhr | dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) wollen heute in Wiesbaden die Vereinbarung zum "Gute-Kita-Gesetz" unterzeichnen. Hessen ist das letzte Bundesland, das den Vertrag mit dem Bund unterzeichnet. Das Gesetz sieht vor, dass bis zum Jahr 2022 rund 412 Millionen Euro vom Bund für die Kinderbetreuung nach Hessen fließen. Das Geld soll im Land unter anderem für mehr Personal verwendet werden.

Das Gesetz ist seit Jahresbeginn in Kraft. 5,5 Milliarden Euro stehen bundesweit bis 2022 zur Verfügung, um die Qualität in den Kitas zu verbessern. Das Geld konnte bisher jedoch nicht fließen. Voraussetzung war, dass jedes Bundesland mit Berlin einen eigenen Vertrag über die Verwendung der Mittel aushandelt. Die Länder können selbst auswählen, wo sie in den Kitas investieren wollen.