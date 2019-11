Brücken

Mann fährt in medizinischer Notlage in Mauer und stirbt

20.11.2019, 05:25 Uhr | dpa

Ein 78-Jähriger hat am Steuer seines Wagens in Brücken (Landkreis Kusel) ein folgenschweres medizinisches Problem erlitten. Der Mann kam am Dienstag mit dem Wagen von der Straße ab und fuhr in eine Mauer, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Er starb noch am Dienstagabend in einer Klinik. Eventuelle Unfallverletzungen sollen dabei nach Polizeiangaben nicht ausschlaggebend gewesen sein.