Heidelberg

Anzeigepflicht bei Verdacht auf Kindesmissbrauch gefordert

20.11.2019, 09:57 Uhr | dpa

Ärzte in Kliniken und Praxen sollten nach Ansicht einer Expertin bei Verdacht auf Kindesmissbrauch Anzeige erstatten müssen. "Eine solche Verpflichtung, wie sie etwa in Österreich besteht, hilft im Ernstfall, Kinder aus einem für sie gefährlichen Umfeld herauszunehmen", sagte die Leiterin der Heidelberger Gewaltambulanz, Kathrin Yen, anlässlich einer Fachtagung am Mittwoch in Stuttgart.

Bislang sehe das Bundeskinderschutzgesetz vor, dass Ärzte bei Verdacht primär nicht die Polizei informieren, sondern die Jugendämter. Diese seien aber zögerlich, mit harten Bandagen gegen die Peiniger von Kindern vorzugehen. Sie sähen es als ihre Aufgabe an, die Familie zusammenzuhalten, sagte Yen. Dies sei aber nicht immer das Beste für ein Kind.

In einigen Bundesländern - darunter Hamburg und Niedersachsen - werde das Gesetz anders ausgelegt und Ärzte erstatteten regelmäßig Anzeigen. In Baden-Württemberg sei das nicht der Fall. Die Bundesregierung müsse darauf reagieren.