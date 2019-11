Pfullendorf

Feuer beschädigt mehrere Reisebusse

20.11.2019, 11:29 Uhr | dpa

Mehrere Reisebusse sind auf einem Parkplatz in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) in Flammen aufgegangen. Die Ursache für das Feuer in einem Industriegebiet sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Fünf Reisebusse und ein Kleinbus wurden beschädigt, drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Verletzt wurde nach Angaben der Beamten bei dem Feuer am späten Dienstagabend niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 700 000 Euro.