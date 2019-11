Großröhrsdorf

Unbekannte stehlen 31 Rassekaninchen in Großröhrsdorf

20.11.2019, 13:06 Uhr | dpa

Unbekannte haben aus einer Gartenlaube in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) insgesamt 31 Rassekaninchen gestohlen. Die schwarz-weißen Tiere mit den langen Schlappohren hätten nach Angaben des Besitzers einen Wert von 1000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tierdiebe waren am Montagnachmittag in die Gartenanlage am Bahnhof eingebrochen.