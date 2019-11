Friedrichshafen

Michael Warm nicht mehr Nationalcoach Österreichs

20.11.2019, 14:52 Uhr | dpa

Volleyball-Trainer Michael Warm vom Bundesligisten VfB Friedrichshafen hat seine gleichzeitige Aufgabe als Nationalcoach Österreichs beendet. Wie der Österreichische Volleyball-Verband (ÖVV) mitteilte, ist die mehr als neunjährige Teamchef-Ära Warms am Mittwoch zu Ende gegangen. "Kein Trainer war so lange im Amt wie er", sagte ÖVV-Präsident Gernot Leitner. "Warm hat den österreichischen Herren-Volleyball nachhaltig professionalisiert."

Warm ist seit dieser Saison Trainer des 13-maligen deutschen Meisters Friedrichshafen, beim amtierenden Pokalsieger am Bodensee trat er im Sommer die Nachfolge des Belgiers Vital Heynen an. Mit dem gebürtigen Nürnberger Warm hatte sich das österreichische Team in diesem Jahr erstmals auf sportlichem Weg für eine Europameisterschaft qualifiziert, war im September aber in der Vorrunde ausgeschieden. Seine Tätigkeit beim ÖVV hatte der heute 51-Jährige im April 2010 angetreten.