Darmstadt

Cannabis-Plantage im Keller, Drogen in der Kühltruhe

20.11.2019, 17:53 Uhr | dpa

Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei haben am Mittwoch eine Cannabis-Plantage in Südhessen ausgehoben. Ein 43 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Mittwochmorgen beim Verlassen seiner Wohnung in Darmstadt festgenommen. Auslöser der Ermittlungen waren "Hinweise aus der Bevölkerung", wie die Beamten berichteten.

Beim Durchsuchen des Anwesens stellten Einsatzkräfte mehrere Tausend Euro Bargeld sicher. In einem angemieteten Objekt in Groß-Zimmern entdeckte ein Drogenspürhund in einer Gefriertruhe 57 Gramm Marihuana sowie 12 Gramm Haschisch. Eine laut Polizei professionell betriebene Aufzuchtanlage mit fast 200 Cannabispflanzen und rund 80 Setzlingen beschlagnahmten die Fahnder im Keller des Hauses des 43-Jährigen in Dieburg.