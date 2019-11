Kaiserslautern

Erneut Fliegerbombe in Kaiserslautern entdeckt

20.11.2019, 18:44 Uhr | dpa

Erneut ist in Kaiserslautern eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Mittwoch bei Kampfmittelsondierungen auf einem ehemaligen Werksgelände gefunden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Er sollte noch am späten Abend unschädlich gemacht werden.

Für die Entschärfung der Bombe mit Doppelzünder wurde eine Evakuierung im Radius von 500 Metern um den Fundort veranlasst. "Anwohner sind davon so gut wie nicht betroffen", sagte ein Polizeisprecher. "Es ist ein Industriegebiet." Im Sicherheitsradius lagen die SMK Stahlmagazin GmbH sowie Teile des Opel-Werks und der Rhine Ordnance Barracks der US-Army.

Am Mittwochabend um 22.00 Uhr sollte die Autobahn 6 aufgrund der Entschärfung vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Eine nahe Bahnlinie verlief hingegen nicht durch die Sperrzone. Wie lange die Experten des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz für die Entschärfung brauchen würden, war zunächst nicht abzusehen. Erst am 31. Oktober hatten sie in der Nähe des neuen Bombenfundorts einen anderen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in etwa 15 Minuten unschädlich gemacht.