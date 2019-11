Magdeburg

Landtag berät über Gute-Kita-Millionen und Ackerflächen

21.11.2019, 01:04 Uhr | dpa

In Magdeburg kommt heute wieder der Landtag von Sachsen-Anhalt zusammen. Die Abgeordneten beschäftigen sich unter anderem mit Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) plant unter anderem, dass Familien mit mehreren Kindern künftig nur noch für die Betreuung des ältesten zahlen müssen, auch wenn es in den Schulhort geht. Zudem sollen angehende Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Sozialassistentinnen für ihre Ausbildung kein Schulgeld mehr zahlen.

Grimm-Benne will diese Erleichterungen mit den Bundesmitteln aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz finanzieren. Sachsen-Anhalt bekommt über die Vereinbarung in den nächsten drei Jahren 140 Millionen Euro vom Bund. Damit die neuen Regeln zum 1. Januar greifen können, wird der Gesetzentwurf jetzt erstmals beraten. Im Dezember könnte er verabschiedet werden. Der Bund gibt bis 2022 deutschlandweit 5,5 Milliarden Euro aus, um die Qualität in Kitas zu verbessern.

Der Landtag debattiert am Donnerstag zudem verschiedene Fragen zum Verkauf von Ackerflächen. Auf Antrag der Koalition von CDU, SPD und Grünen soll es darum gehen, Verkäufe von Flächen der Kommunen und des Landes zu vermeiden und Pachteinnahmen dauerhaft zu sichern. Die AfD will durchsetzen, dass Ackerflächen nicht mehr an Investoren gehen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Die Linke schlägt vor, dass dafür zumindest eine Genehmigung des Landes nötig sein sollte.