Frankenberg (Eder)

Winterdienst-Auftakt bei Hessens besten Schneepflug-Fahrern

21.11.2019, 02:07 Uhr | dpa

Hessens Winterdienste stehen vor dem Start in die Räumsaison. Der offizielle Auftakt findet heute im nordhessischen Frankenberg statt. Die 60 Autobahn- und Straßenmeistereien der Landesbehörde Hessen Mobil müssen in den nächsten Monaten 16 200 Kilometer Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraße frei von Eis und Schnee halten. Der Winterdienst-Auftakt findet in diesem Jahr in Frankenberg statt, weil das Team der dortigen Straßenmeisterei im Sommer Sieger der hessischen Schneepflug-Meisterschaft wurde.