Gießen

Busfahrer-Streik in Hessen: Ausfälle bei Straßenbahn

21.11.2019, 05:39 Uhr | dpa

Pendler in Hessen müssen weiter Geduld mitbringen: Am Donnerstagmorgen ist in vielen Städten und Regionen der Streik privater Busunternehmen fortgesetzt worden. In Frankfurt werden nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) am dritten Streiktag "nahezu alle der 64 Frankfurter Buslinien bestreikt". In Darmstadt entfallen demnach die Stadtbuslinien. Zusätzlich fahren dort am Donnerstag wegen eines 24-stündigen Solidaritätsstreiks nur etwa die Hälfte der Straßenbahnlinien, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen mit.

In Wiesbaden und im Main-Taunus-Kreis entfallen den Angaben nach einige Regionalbuslinien, bis zu 100 Busfahrer legen hier ihre Arbeit nieder. Ausfälle gibt es auch in Fulda, Gießen und Offenbach. Eine Übersicht über die betroffenen Regionen und Städte hat der RMV online veröffentlicht.

Laut Verdi ist der Streik bereits mit Beginn der Frühschicht gegen 2.30 Uhr wieder angelaufen. Voraussichtlich 3250 Fahrer dürften sich am Donnerstag anschließen. Bereits am Mittwoch hatten nach Gewerkschaftsangaben rund 3100 Fahrer die Arbeit ruhen lassen.

Verdi verlangt für die rund 4400 Fahrer privater Busunternehmen kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. Der Tarifkonflikt scheint festgefahren, denn auch der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer zeigte sich unnachgiebig.