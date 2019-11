Heidelberg

Heidelberger Druck verkauft Lackproduktion in die USA

21.11.2019, 08:56 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter hält in einer Werkshalle der Heidelberger Druckmaschinen AG an einer Digitaldruckmaschine einen bedruckten Bogen in den Händen. Foto: Uwe Anspach/dpa (Quelle: dpa)

Die Heidelberger Druckmaschinen AG verkauft ihre Lackproduktions-Sparte Hi-Tech Coatings an den US-Konkurrenten ICP Group. Der Kaufpreis liege bei 38,5 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Heidelberg mit. Heideldruck verspricht sich aus dem Deal einen Gewinn von 20 Millionen Euro. Wenn die Behörden zustimmen, soll der Verkauf noch im Jahr 2019 wirksam werden. Das Geld aus dem Verkauf wollen die Heidelberger in die Zukunft ihres Geschäfts investieren.

Die Sparte Hi-Tech Coatings beschäftigt 60 Mitarbeiter in Großbritannien, den Niederlanden und den USA. Im Anschluss an die Veräußerung will Heidelberger Druck im Zuge einer Kooperation mit ICP weiter Lacke für die Verpackungs- und Druckindustrie anbieten.