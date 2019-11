Wolfsburg

VW-Software-Einheit startet im Januar

21.11.2019, 12:20 Uhr | dpa

Die neue Software-Einheit von Volkswagen soll vom Jahresbeginn 2020 an die Kompetenzen des Konzerns in der Fahrzeug-IT zusammenführen und mittelfristig noch einmal deutlich aufgestockt werden. Zunächst will das Unternehmen rund 3000 eigene Experten zum Großteil aus Beteiligungen der VW-Gruppe einsetzen - bis 2025 sollen es inklusive externer Einstellungen, Firmenzukäufen und Fachleuten aus den Konzernmarken selbst mehr als 10 000 werden. Zunächst waren innerhalb der kommenden fünf Jahre insgesamt 5000 Digitalfachkräfte vorgesehen. Sie sollen die Zuständigkeiten für Fahrzeug-Software bündeln, am Ende auch in einer eigenen "Software-Marke".

Der Aufbau stärkerer hausinterner IT-Kompetenzen und Software-Entwicklung gehört zu den strategischen Schwerpunkten von Konzernchef Herbert Diess. Ziel ist unter anderem ein komplettes digitales "Ökosystem", das Schnittstellen zwischen Anwendungen im Auto, dem Hersteller und verschiedenen Dienstleistern bietet. VW setzt dabei auch auf Datenverarbeitung über Cloud-Dienste und schloss eine Partnerschaft mit Microsoft. Andere Autobauer stecken ebenfalls viel Geld in die Vernetzung digitaler Infrastrukturen.