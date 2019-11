Rostock

MV-Wirtschaftsminister Glawe fordert Ferienkorridor

21.11.2019, 12:47 Uhr | dpa

In der Diskussion um die bundesweite Festlegung der Sommerferienzeiten hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) für einen Ferienkorridor von mindestens 85 Tagen ausgesprochen. Ein wie von Hamburg und Berlin geforderter genereller Ferienbeginn erst ab dem 1. Juli würde die Familien in der Gestaltung der Ferien einschränken, die Infrastruktur überbelasten und die Beschäftigten in den Zielorten weiter stressen, sagte Glawe am Donnerstag beim Deutschen Tourismustag in Rostock.

Zudem seien bei einem zu engen Korridor volkswirtschaftliche Verluste zu erwarten. Jeder wegfallende Ferientag bedeute für die deutschen Tourismusbranche ein Verlust von rund 100 Millionen Euro. "Wir wollen ja nicht mehr Ferien, sondern eine flexiblere Gestaltung ermöglichen", sagte Glawe.

Berlin hatte die Forderung nach einem späteren Ferienbeginn mit mehr Kontinuität im Schuljahresablauf begründet. Die aktuelle Regelung habe negative Auswirkungen auf die Lernzeit der Schüler, die Belastung der Lehrkräfte, auf "schulorganisatorische Prozesse" sowie auf den Zeitraum der Abschlussprüfungen.

Zudem schloß sich Glawe Forderungen an, die Sonderstellung der beiden südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg mit einem späten Ferienbeginn zu beenden. "Es wäre schön, wenn unsere süddeutschen Fans auch schon mal im Juni im Strandkorb begrüßt werden könnten und wir im Norden den Weg in die Berge im September antreten könnten." Bisher haben aus historischen Gründen lediglich Bayern und Baden- Württemberg jedes Jahr weitgehend im gleichen Zeitraum Sommerferien.