Freiberg

Bürgerpreis an "Trauernde Eltern" und Chef der Bergsänger

21.11.2019, 13:23 Uhr | dpa

Die Stadt Freiberg ehrt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement für trauernde Eltern und die Pflege bergmännischer Traditionen. Die Auszeichnung werde am 10. Januar an Angelika Johnigk und Cornelia Brosowski für ihr langjähriges Wirken in der Selbsthilfegruppe "Trauernde Eltern" und den künstlerischen Leiter der Freiberger Bergsänger Steffen Döhner verliehen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Der Preis wird seit 1992 jährlich vergeben und ist mit je 500 Euro dotiert. Bislang erhielten ihn 52 Personen und sieben Vereine beziehungsweise Arbeitsgemeinschaften.

Die ausgebildeten Hospizhelferinnen Johnigk und Brosowski stehen den trauernden Eltern seit vielen Jahren in ihrem Schmerz bei, hieß es. Sie seien kompetente Ansprechpartnerinnen und gäben den Eltern in Gesprächen Mut und Hilfe. Döhner habe sich vor allem um die Bewahrung des bergmännischen Liedgutes verdient gemacht. Jährlich habe der Chor etwa 30 Auftritte. Konzerte gab er unter anderem in Polen, Österreich, Tschechien und den USA.