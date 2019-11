Haiger

Falscher Lebensmittelkontrolleur stellt Rechnung

21.11.2019, 14:59 Uhr | dpa

Ein falscher Lebensmittelkontrolleur hat im mittelhessischen Haiger mehrere Betriebe untersucht und seine angebliche Kontrolle anschließend in Rechnung gestellt. Die Inhaber der sechs Gaststätten erstatteten Anzeige bei der Polizei, wie die Ermittler in Dillenburg am Donnerstag mitteilten. Der Mann war Mitte der vergangenen Woche in die Betriebe gekommen und überprüfte sie auf Mängel. Ein Protokoll ließ er sich zum Abschluss seiner Besuche unterschreiben. Wenige Tage danach erhielten alle Betreiber eine Rechnung über 139 Euro. Daraufhin wurden die Opfer stutzig und meldeten sich bei der Polizei. Die auf den Rechnungen angegebene Firma existiere ersten Erkenntnissen zufolge nicht, Ermittlungen zum Kontoinhaber dauern noch an.