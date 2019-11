Sankt Wendel

Aggressiver Mann gerät bei Polizei völlig außer sich

21.11.2019, 15:02 Uhr | dpa

Ein aggressiver Mann hat im Saarland der Polizei das Leben schwer gemacht. Er habe sich schreiend auf den Boden gelegt, die Beamten beleidigt und in alle Richtungen gespuckt, teilte die Polizei in St. Wendel am Donnerstag mit. Er wurde in eine Zelle der Polizeistation gebracht, dort zog sich der 55-Jährige komplett aus und hinterließ seine Exkremente. Zunächst war der führerscheinlose Mann am frühen Mittwochmorgen mit einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs gewesen. Er folgte einem anderen Wagen bis zu einem Parkplatz und beschimpfte die Insassen, diese riefen die Polizei. Die Gründe für sein Verhalten waren zunächst unklar.