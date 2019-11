Bensheim

Obdachloser Mann tot aufgefunden

21.11.2019, 16:34 Uhr | dpa

Ein obdachloser Mann ist am Donnerstagmorgen tot in einem Wasserlauf im Industriegebiet von Bensheim gefunden worden. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, teilte die Polizei in Darmstadt mit, bislang gehe man von einem Unglücksfall aus. Der 41-Jährige hatte in der Nähe des Fundorts seine Schlafstätte aufgeschlagen. Um die Todesursache zu ermitteln, soll seine Leiche obduziert werde.