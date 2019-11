Offenbach am Main

Nebel und Sonne: Wechselhaftes Wetter in Hessen

22.11.2019, 07:29 Uhr | dpa

Dichter Nebel und Sprühregen, aber auch einige Auflockerungen: Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Wetter in Hessen am Wochenende wechselhaft. Der Freitag beginnt den Meteorologen zufolge dicht bewölkt und stellenweise mit Nebel. Bei kühlen Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad zeigt sich aber zumindest am Nachmittag auch stellenweise die Sonne. In der Nacht bleibt es trocken, bei Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad und Nebelbildung in einigen Regionen kann es stellenweise glatt werden.

Der Samstag bringt dann erneut teils Nebel und dichte Wolken, laut DWD-Prognose ist mancherorts mit Sprühregen zu rechnen. Bei Temperaturen bis 10 Grad kann es aber auch stellenweise auflockern. Die Nacht wird dann wieder bedeckt und teils neblig, bei Tiefsttemperaturen um den Gefrierpunkt warnt der DWD erneut vor vereisten Straßen. Der Sonntag bringt dann erneut wechselhaftes Herbstwetter in Hessen: Bei 6 bis 9 Grad bleibt es meist trocken, vielerorts zeigt sich für mehrere Stunden die Sonne. Trotzdem, so der DWD, kann stellenweise immer wieder dichter Nebel aufziehen.