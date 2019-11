Trier

Gesetz zur Umsetzung von Reformen im Bistum Trier ausgesetzt

22.11.2019, 09:01 Uhr | dpa

Die römische Kleruskongregation im Vatikan hat im Bistum Trier das Synoden-Gesetz zur Umsetzung von Reformen zur Überprüfung ausgesetzt. Auslöser sei die Beschwerde der Priestergemeinschaft Unio Apostolica bei der Kleruskongregation gewesen, teilte das Bistum Trier mit. Zudem liege dem Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte der Antrag einiger Gläubiger aus dem Bistum vor, die Übereinstimmung des Umsetzungsgesetzes mit dem universalen Kirchenrecht zu prüfen, hieß es. Zuvor hatte die Zeitung "Trierischer Volksfreund" (Freitag) über das Schreiben aus Rom berichtet.

Was dies nun für die geplante Reform der Pfarreienstruktur im Bistum Trier bedeute, könne noch nicht gesagt werden, sagte eine Sprecherin des Bistums Trier am Freitag. Das Bistum Trier will bis zum 1. Januar 2021 bistumsweit 35 Großpfarreien errichten, die die bisher 887 kleinen Pfarreien in gut 170 Pfarreiengemeinschaften ablösen sollen. Vor wenigen Tagen hatte der Trierer Bischof Stephan Ackermann die Dekrete zur Errichtung der ersten 15 neuen Großpfarreien zum 1. Januar 2020 erlassen.

Bischof Ackermann werde nun, wie von der Kongregation erbeten, Stellung nehmen zu der Beschwerde, die die Priestergemeinschaft eingereicht habe, teilte die Bischöfliche Pressestelle weiter mit. Der Trierer Generalvikar Ulrich von Plettenberg prüfe derzeit, welche Konsequenzen die Aussetzung des Vollzugs hat und welche Maßnahmen nötig seien. Für die Seelsorge vor Ort habe das römische Schreiben keine direkten Auswirkungen, hieß es. Das Bistum Trier zählt knapp 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Insgesamt zehn der geplanten Großpfarreien liegen im Saarland.