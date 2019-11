Laaber

Zwei Tote bei Auffahrunfall auf A3

22.11.2019, 13:37 Uhr | dpa

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 3 nahe Regensburg sind zwei Menschen gestorben. Ein weiterer Mensch sei am Freitagmittag schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Lastwagenfahrer blieb äußerlich unverletzt. Zuerst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" online darüber berichtet.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg wurde komplett gesperrt, wie der Sprecher weiter sagte. Es bildete sich hinter der Unfallstelle bei Laaber ein Stau von rund sieben Kilometern. Die Sperrung dürfte bis in die frühen Abendstunden dauern, da ein Gutachter am Unfallort ermitteln sollte.

Die Identität der Unfallopfer blieb erst einmal unklar. Auch zur Unfallursache konnte sich der Polizeisprecher zunächst nicht äußern. Er wies jedoch darauf hin, dass es zum Unfallzeitpunkt in der Region neblig war.