Altenburg

Skatverband tagt in Altenburg: Benefiz-Turnier zum Auftakt

23.11.2019, 01:56 Uhr | dpa

Über Herausforderungen in der Jugendarbeit und den Einsatz neuer Medien im Spielbetrieb beraten Vertreter des Skatsports an diesem Wochenende in Altenburg. Die Teilnehmer aus ganz Deutschland konnten sich schon am Freitagabend bei einem Benefiz-Turnier auf den Verbandstag einstimmen. Die Beratungen selbst beginnen heute Vormittag.

In Altenburg wurde das Skatspiel, das inzwischen als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, vor mehr als 200 Jahren erfunden. Heute ist die Stadt Sitz des Deutschen Skatverbandes und des Skatgerichts, das über die Einhaltung der Spielregeln wacht.