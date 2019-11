Weißenfels

Eberhardt verlässt MBC und wechselt nach Leverkusen

23.11.2019, 10:54 Uhr | dpa

Basketballprofi Sheldon Eberhardt verlässt den Bundesligisten Syntainics MBC aus Weißenfels. Der 24 Jahre alte Flügelspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten Bayer Giants Leverkusen, teilte der MBC am Samstag mit. Eberhardt war diese Saison vom College zurück nach Deutschland gekommen und stand in fünf Bundesliga-Partien auf dem Parkett. Dabei kam er im Schnitt nur gut vier Minuten zum Einsatz und erzielte 1,2 Punkte pro Spiel. Als aktuelles Tabellenschlusslicht empfängt der MBC am Sonntag (15.00 Uhr) in Leipzig den Meister FC Bayern München.