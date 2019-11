Wiesbaden

Hessen auf Afrikanische Schweinepest vorbereitet

23.11.2019, 11:05 Uhr | dpa

Hessen ist laut Landwirtschaftsministerium auf mögliche Fälle der Afrikanischen Schweinepest vorbereitet. Mitte November wurde bei einem tot aufgefundenen Wildschwein in Polen - nahe der deutschen Grenze - das Virus der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen. Es sei "wichtig sich auf den Seuchenfall vorzubereiten, wenngleich wir hoffen, dass es nicht dazu kommen wird", sagte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Samstag in Wiesbaden. In Hessen gibt es laut Ministerium rund 5500 Schweine haltende Betriebe. In ihnen stehen rund 440 000 Schweine.

"Bei den mehrmals im Jahr stattfindenden Tierseuchenübungen proben die Veterinärbehörden den Ablauf der Bekämpfungsmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit auf allen Verwaltungsebenen", sagte Hinz. "Das Hessische Tierseuchenzentrallager wurde mit zusätzlichem Material für die Desinfektion von Fahrzeugen, die Bergung und Entsorgung von verendeten Wildschweinen sowie mit Zaunmaterial zur Umzäunung eines Infektionsgebietes ausgestattet."