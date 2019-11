Görlitz

Feuerwehreinsatz: Undichtes Ventil an Salzsäure-Laster

23.11.2019, 12:11 Uhr | dpa

Das undichte Ventil eines mit Salzsäure beladenen Lasters hat am Samstag in Görlitz einen Spezialeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke hatte bemerkt, dass aus dem abgestellten Fahrzeug eine ätzende Flüssigkeit tropfte und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Kameraden in Schutzanzügen fingen die Flüssigkeit in Spezialgefäßen auf. Da das defekte Ventil vom Fahrer nicht repariert werden kann, müssen die 40 Tonnen Salzsäure nun in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden. Bis zu dessen Ankunft dauert der Einsatz der Feuerwehr an. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte.