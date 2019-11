Bürgel

Gruhner lehnt Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD strikt ab

23.11.2019, 12:18 Uhr | dpa

Der scheidende Vorsitzende der Jungen Union Thüringen, Stefan Gruhner, lehnt die Überlegungen für eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD in Thüringen strikt ab. "Wer glaubt, man müsste mit der AfD zusammenarbeiten, verrät unsere christdemokratischen Grundwerte", sagte Gruhner am Samstag beim JU-Landestag in Bürgel bei Jena. "Die AfD hat an der Spitze einen Nazi", sagte er mit Blick auf Landeschef Björn Höcke. Das müsse die Union den Menschen klar machen.

Zugleich mahnte er den Parteinachwuchs, für eine Erneuerung der CDU zu sorgen. "Die CDU Thüringen ist in der tiefsten Krise seit der Wiedervereinigung", konstatierte Gruhner mit Blick auf das Ergebnis der Landtagswahl Ende Oktober. Dabei hatte die CDU im Vergleich zur vorangegangenen Wahl fast zwölf Prozentpunkte verloren und war nur noch drittstärkste Kraft hinter Linker und AfD geworden. Gruhner selbst verlor bei der Wahl seinen Wahlkreis an die AfD. Für seine Rede erhielt er von vielen Delegierten stehenden Applaus.